La Suédoise Sara Hector survole le géant de Jasna

La première manche a piégé de nombreuses favorites. La leader de la Coupe du monde de la discipline, l'Italienne Federica Brignone est sortie après quelques portes. La vedette locale la Slovaque Petra Vlhova a chuté lourdement et dû être transportée à l'hôpital tandis que la Suissesse Lara Gut-Behrami a concédé 2.97 secondes. Derrière Robinson, 3e à 1:05, la Croate Zrinka Ljutic, 4e, accusait déjà 2.61 secondes de retard.

Shiffrin réalise la bonne opération aux classements de la Coupe du monde. À la mi-saison, elle possède au général 1.109 points soit 307 plus que Vhlova (802) et 320 sur Gut-Behrami (789). Au classement du petit globe de géant, Gut-Behrami, 6e à 4:49 samedi, prend la tête avec 485 points devant Brignone (460) et Shiffrin (429).

Jasna accueille un slalom dimanche.