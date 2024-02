La tenante du titre Noor Vidts attend le pentathlon avec impatience: "Je veux en profiter"

"Tour s'est très bien passé cet hiver. Les séances d'entrainement se sont bien déroulées et, heureusement, aucune blessure ne m'a ralentie. Aux championnats de Belgique de Louvain-La-Neuve, j'ai fait un dernier test et je me sentais bien.", a expliqué Vidts jeudi.

Pour beaucoup d'athlètes, dans une année où sont programmés des championnats d'Europe à Rome et surtout des Jeux olympiques, un Mondial en salle n'est pas un objectif principal. Certains athlètes, dont Nafi Thiam, laissent la compétition de côté pour se concentrer sur l'été. Mais Vidts veut aborder ces Mondiaux en douceur. "C'est toujours un plaisir de disputer une épreuve combinée lors d'une grande compétition. Le titre de 2022 était un très beau succès, un bon souvenir sur lequel je peux revenir. Je vais m'en inspirer pour puiser de l'énergie pour la compétition de vendredi."