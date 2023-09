La Turquie, première finaliste, après sa victoire 3-2 aux dépens de l'Italie en demie

La Turquie est la première équipe finaliste de l'Euro féminin de volley-ball 2023. Vendredi en fin d'après-midi, au Palais 12 du Heysel à Bruxelles, elle a remporté la première demi-finale aux dépens de l'Italie, tenante du titre, 3 sets à 2 (18-25, 25-23, 15-25, 25-22 et 15-6). La rencontre a duré 2 heures et 5 minutes.

L'Italie a été à quatre points de la finale en menant 2 sest à 1 et 21-20 avant de perdre 20 des 27 derniers points joués.

Les Turques (CEV 2), qui ont éliminé les Yellow Tigers belges (CEV 11) en huitièmes de finale, et médaillés de bronze il y a deux ans, joueront dimanche leur 3e finale après celles perdues en 2003 et 2019. La rencontre jouée au Palais 12 débutera à 19h30.

L'autre demi-finale opposera en soirée la Serbie, finaliste en 2021 et N.1 au classement européen, aux Pays-Bas (CEV 4).

L'Italie (CEV 3) jouera elle son 6e match pour la 3e place après ceux enlevés en 1989, 1999 et 2019 et ceux perdus en 1991, 1993 et 2011. Disputé au Palais 12, il est prévu dimanche aussi, à 16 heures.