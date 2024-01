La voiture bannie sur la moitié de la place de la Concorde après les JO de Paris

"La circulation est plus fluide en fermant la moitié de la place", estime la maire, à six mois et demi des JO d'été, qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août prochains. La "place accordée à la voiture dans ce lieu emblématique n'aura été qu'une parenthèse dans l'histoire".

"La place de la Concorde, le Trocadéro et Iéna [...], avec le Champ de Mars, constituent 50 hectares d'espaces piétons et plantés pour la promenade", indique à cet effet Mme Hidalgo. "Soixante kilomètres de pistes cyclables supplémentaires" seront par ailleurs mises en place "par rapport à ce qu'on aurait fait sans les JO".