Ladies European Tour - Alexis Thomson remporte l'Aramco Team Series de New York, Manon De Roey 28e

(Belga) Manon De Roey a pris la 28e place de l'Aramco Team Series de golf, un tournoi du Ladies European Tour doté de 500.000 euros, à l'issue de la deuxième journée disputée sur le parcours du Trump Golf Links, sameid à New York.

Leader après un 1er tour en 68 coups, l'Anversoise n'avait pu faire mieux qu'une carte de 76 vendredi, reculant à la 14e place. Elle a encore perdu du terrain samedi après un 3e tour en 73 coups (3 birdies et 4 bogeys), pour finir 28e. L'Américaine Lexi Thompson, qui a bouclé le 3e tour en 69 coups, s'est imposée avec un total de 205, 3 coups de mieux que la Canadienne Brooke M. Henderson et la Suédoise Madelene Sagström. La championne olympique et N.4 mondiale Nelly Korda est 4e à 4 coups de Thompson. (Belga)