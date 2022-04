Ladies European Tour - Australian Women's Classic: classement final

(Belga) Le classement final de l' Australian Women's Classic (240.000 euros), à l'issue du du troisième tour, dimanche, à Bonville, en Nouvelle-Galles du Sud:

1. Meghan MacLaren (Ang) 206=67-70-69 -10; 2. Maja Stark (Suè) 207=70-70-67; 3. Hannah Burke (Aus) 209=72-72-65, Magdalena Simmermacher (Arg) 209=70-70-69, Carmen Alonso (Esp)=68-70-71: 6. Justice Bosio (Aus) am. 210=70-72-68, Sarah Hammett (Aus) am. 210=71-70-69; 8. Ji Belinda (Aus) am. 211=73-73-65, Sarah Kemp (Aus) 211=71-72-68, Alice Hewson (Ang) 211=69-70-72 (Belga)