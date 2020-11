Ladies European Tour - De Roey débute par une 14e place à Dubaï

(Belga) Grâce à un tour en 72 coups, Manon De Roey a débuté par une 14e place de Dubai Moonlight Classic de golf, comptant pour le Ladies European Tour et doté de 260.000 dollars, mercredi sur le parcours du Emirates golfclub de Dubaï.

De Roey, qui a démarré au 15e trou, a directement réalisé un double bogey. Elle s'est toutefois reprise en signant des birdies aux trous trois, huit et dix. L'Anversoise, qui a encore commis une faute, compte sept coups de plus que la Suédoise Caroline Hedwall. Victorieuse à six reprises sur le circuit, elle a noté cinq birdies et un hole-in-one de 162 mètres au 17e trou, un par-3. Le Dubai Moonlight Classic a en partie été joué à la lumière artificielle. Résultats après le 1er tour: 1. Caroline Hedwall (Suè) 65 -7 2. Laura Feunfstueck (All) 67 . Céline Boutier (Fra) 67 4. Lydia Ko (N-Z) 68 5. Nuria Iturrioz (Esp) 69 . Kim Metraux (Sui) 69 . Alison Muithead (Eco) 69 . Meghan MacLaren (Ang) 69 9. Olivia Cowan (All) 70 . Bronte Law (Eco) 70 . Johanna Gustavsson (Suè) 70 14. Manon De Roey (Bel) 72 (Belga)