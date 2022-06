Ladies European Tour/DP World Tour - Manon De Roey finit 36e du Scandinavin Mixed, Linn Grant brille devant son propre public

(Belga) Avec une carte finale de 71 coups, Manon De Roey a effectué un bond de onze places au classement du Scandinavian Mixed (Ladies European Tour/DP World Tour/2 millions de dollars), qui se déroulait sur le golf d'Halmstad à Tylösand en Suède.

L'Anversoise de 30 ans a réussi quatre birdies lors de cette dernière manche, mais a également dû concéder trois bogeys. Avec un score total de un sous le par, De Roey termine la compétition à une 36e place partagée. La victoire finale est revenue à la Suédoise Linn Grant qui l'a emporté dans son propre pays, grâce notamment à une carte de 64 coups lors de la quatrième et ultime journée. Avec un score total de 264 coups, 24 sous le par, Grant devance au classement l'Écossais Marc Warren et le Suédois Henrik Stenson avec neuf coups de moins. C'est la troisième victoire cette saison de la joueuse de 22 ans, après le Joburg Ladies Open en mars et le Belgian Ladies Open il y a deux semaines. Classement : 1. Linn Grant (Suè) 264=66-68-66-64 -24; 2. Marc Warren (Eco) 273=69-68-71-65, Henrik Stenson (Suè) 273=70-66-67-70; 4. Santiago Tarrio (Esp) 274=65-71-71-67, Darius Van Driel (P-B) 274=71-69-66-68, Jason Scrivener (Aus) 274=68-64-70-72; 7. Maximillian Kieffer (All) 275=70-66-70-68, Romain Langasque (Fra) 275=68-70-69-68, Matthieu Pavon (Fra) 275=65-73-68-69; 10. Paul Waring (Ang) 276=72-69-68-67, Niklas Nørgaard Møller (Dan) 276=67-70-69-70, Sebastian Garcia Rodriguez (Esp) 276=68-69-67-72;... 36. Manon De Roey (Bel) 283=67-72-73-71 (Belga)