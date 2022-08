Ladies European Tour/LPGA Tour - Manon De Roey et Savannah De Bock ne passent pas le cut en Écosse

(Belga) Manon De Roey et la jeune joueuse Savannah De Bock n'ont pas réussi à se qualifier pour le tour final du Women's British Open (Ladies European Tour/LPGA Tour/7,3 millions d'euros), vendredi, sur le parcours du Gullane-East Lothian, en Écosse.

Bénéficiaire d'une invitation, De Bock, âgée de 16 ans, couronnée championne d'Europe amateur, a réalisé un deuxième tour en 78 après un premier en 74. Avec son score de 152, elle termine à une 124e place partagée, assez loin du cut. La Brabançonne wallonne termine cependant devant Manon De Roey. De Roey clôture en effet son tournoi à la 140e place. Après avoir eu besoin de 78 coups pour son premier tour, l'Anversoise de 30 ans a terminé avec une carte de 79 pour son 2e tour, qu'elle a bouclé sans un seul birdie. Chun In-gee, qui a signé son 2e tour en 66 coups, a pris la tête. La Sud-Coréenne de 27 ans, qui a inscrit jusqu'ici 15 tournois à son palmarès, dont trois majeurs, devance d'un coup la Sud-Africaine Asleigh Buhai et la Suédoise Madelene Sagstrom. Sa compatriote Park In-bee, qui a remporté le Women's British Open en 2015, suit avec deux coups de plus que Chun In-gee. - Classement après le 2e tour: 1. Chun In-gee (CdS) 134=68-66 -8 2. Madelene Sagstrom (Suè) 135=70-65 . Ashleigh Buhai (AfS) 70-65 4. Park In-bee (CdS) 136=69-67 5. Hannah Green (Aus) 137=71-66 . Miyu Yamashita (Jap) 137=69-68 ... 124. Savannah De Bock (Bel) am. 152=74-78 140. Manon De Roey (Bel) 157=78-79