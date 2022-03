Ladies European Tour - Manon De Roey 30e en Afrique du Sud après la première journée

(Belga) Avec une carte de 74 coups, Manon De Roey partage la 30e place à l'issue de la 1re journée de l'Open féminin d'Afrique du Sud (Ladies European Tour/300 000 euros), qui a débuté mercredi au golf de Steenberg à Cape Town.

De Roey, qui a réussi le cut lors de ses trois premiers tournois de la saison, a concédé quatre bogeys, entre lesquels elle a réussi deux birdies. La golfeuse de 30 ans, dix-huitième au classement de l'European Tour, compte six coups de plus que l'Argentine Magdalena Simmermacher, qui, avec une carte de 68, devance d'un coup la Suédoise Josefine Nyqvist et l'Anglaise Alice Hewson, qui l'avait emporté en Afrique du Sud il y a deux ans. La Sud-Africaine Lee-Anne Pace, championne en titre et quadruple gagnante, pointe à la huitième place ex-aequo avec trois points de retard sur Simmermacher. Classement général : 1. Magdalena Simmermacher (Arg) 68 -4; 2. Alice Hewson (Ang) 29, Josefine Nyqvist (Suè) 69; 4. Carmen Alonso (Esp) 70, Johanna Gustavsson (Suè) 70, Anne-Charlotte Mora (Fra) 70; Elia Folch (Esp) 70; 8. Emma Grechi (Fra) 71, Felicity Johnson (Ang) 71, Becky Brewerton (PdG) 71, Lucie Malchirand (Fra) 71, Lee-Anne Pace (AfS) 71, Marianne Skarpnord (Nor) 71, Virginia Elena Carta (Ita) 71; ......30. Manon De Roey (Bel) 74 (Belga)