Ladies European Tour - Manon De Roey creuse l'écart en tête après le 3e tour du NSW Open en Australie

(Belga) Manon De Roey a renforcé sa position de leader avec un troisième tour en 66 coups (5 sous le par) au tournoi NSW Open de golf, une épreuve de l'European Ladies Tour dotée de 210.000 euros), samedi à Dubbo en Australie. Laura Gonzalez Escallon a signé un 3e tour en 72 coups (par). La Hulpoise a gagné une place et de partager la 25e place au classement.

L'Anversoise de 28 ans, qui cherche à remporter sa première victoire sur le circuit européen, a rentré sept birdies contre un seul bogey. La N.1 belge, 253e au classement mondial, totalise 201 coups, 15 sous le par. De Roey possède pas moins de cinq coups d'avance sur la Suédoise Julia Engström alors qu'il ne reste que dix-huit trous à jouer. En troisième position avec six coups de plus que notre compatriote, on trouve la Suédoise Camilla Lennarth. De Roey a établi un nouveau record du parcours le deuxième jour avec une carte de 64. - Classement après la 3e tour (par 72) : 1. Manon De Roey (Bel) 201=71-64-66 -15 2. Julia Engström (Suè) 206=69-69-68 3. Camilla Lennarth (Suè) 207=68-69-70 4. Katja Pogacar (Sln) 208=71-69-68 . Diksha Dagar (Ind) 208=69-68-71 6. Pia Babnik (Sln) 209=73-70-66 . Atthaya Thitikul (Tha) 209=70-69-70 8. Aditi Ashok (Ind) 211=73-68-70 . Michele Thomson (Eco) 211=67-71-73 10. Esther Henseleit (All) 212=70-74-68 . Soo Jin Lee (Aus) 212=72-69-71 ... 25. Laura Gonzalez Escallon (Bel) 217=72-73-72 . (Belga)