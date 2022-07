Ladies European Tour: Manon De Roey grimpe à la 8e place après le troisième tour

(Belga) Manon De Roey a grimpé à la 8e place de l'Estrella Damm Ladies Open de golf (Ladies European Tour/300.000 euros) après le troisième tour disputé samedi à Sitges en Espagne.

De Roey, 30 ans, a rendu une carte de 69 coups avec trois birdies, un eagle et deux bogeys. L'Anversoise totalise 209 coups, soit neuf de plus que l'Espagnole Carlota Ciganda qui occupe seule la tête avec quatre coups d'avance sur les Suédoises Sophie Bringner et Maja Stark. L'Argentine Magdalena Simmermacher occupe elle la quatrième place avec cinq coups de plus que Ciganda.