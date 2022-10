Ladies European Tour - Manon De Roey passe de la 1re à la 14e place avant l'épilogue à New York

(Belga) Première jeudi soir, Manon De Roey occupe désormais la 14e place partagée de l'Aramco Team Series de golf, un tournoi du Ladies European Tour doté de 500.000 euros, à l'issue de la deuxième journée disputée sur le parcours du Trump Golf Links, vendredi à New York.

Après avoir joué 68 la veille, l'Anversoise de 30 ans n'a pas pu faire mieux qu'une carte de 76 coups (+4) après un double bogey, six bogeys et quatre birdies. De Roey, déjà lauréate de l'Aramco Team Series de Bangkok et désormais dans le par général, est redescendue à la 14e place partagée, à huit longueurs de l'Américaine Lexi Thompson. Elle devance la championne olympique et N.4 mondiale Nelly Korda. Ce tournoi, qui a attiré plusieurs pointures américaines en raison d'une semaine de relâche sur le circuit LPGA, ne compte que deux tours et est aussi constitué d'une compétition par équipe, longue de deux tours uniquement. La "Team De Roey", constituée de la Belge mais aussi de l'Espagnole Carmen Alonso, de la Finlandaise Sanna Nuutinen et de la Canadienne Sara Winter, a terminé à la 21e place. (Belga)