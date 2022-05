Ladies European Tour: Manon De Roey termine à la 7e place à Évian-les-Bains

(Belga) Après un premier tour bouclé en 74 coups jeudi, Manon De Roey a aligné une seconde journée ponctuée en 69 coups pour terminer le Jabra Ladies Open, un tournoi de golf du Ladies EuropeanTour doté de 250.000 euros, à la 7e place partagée, samedi à Évian-les-Bains.

Samedi en France, la Belge a joué deux coups sous le par grâce à six birdies, deux bogeys et un double bogey. Lauréate de l'Aramco Team Series la semaine dernière en Thaïlande, Manon De Roey termine à la 7e place partagée avec un total de 212 coups, un sous le par. La victoire finale est revenue à Tiia Koivisto. La Finlandaise de 28 ans a pris le meilleur sur l'Australienne Whitney Hillier en barrages. Les deux golfeuses étaient à égalité après 54 coups avec un total de 6 coups sous le par. C'est le premier succès en carrière sur le Ladies European Tour pour Koivisto, qui avait remporté un tournoi du circuit Let Access Series en 2020. (Belga)