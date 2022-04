Ladies European Tour - Meghan MacLaren remporte un Australian Women's Classic raccourci

(Belga) L'Anglaise Meghan MacLaren a remporté l'Australian Women's Ladies Classic , tournoi de golf du Ladies European Tour doté de 240.000 euros, dimanche, sur le parcours de Bonville en Nouvelle-Galles du Sud.

MacLaren, en tête depuis le premier tour, a rendu une dernière carte de 69, trois sous le par, après cinq birdies et deux bogeys. Elle termine avec un coup d'avance sur la Suédoise Maja Stark. Le tournoi s'est disputé sur 54 trous et non sur 72 en raison des pluies intenses tombées sur la Nouvelle-Galles du Sud qui ont rendu le parcours impraticable à plusieurs reprises. (Belga)