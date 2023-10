L'Afrique du Sud bat la Nouvelle-Zélande et s'offre un quatrième titre historique

De nouveau à 15 contre 15 dans un match très fermé malgré quelques percées dans les lignes défensives, les All Blacks parvenaient à faire jeu égal et réduire le score grâce à une pénalité de Richie Mo'unga (17e) mais Pollard lui répondait sur l'action suivante (19e). A la demi-heure, les Néo-Zélandais se retrouvaient définitivement à 14 après un tacle haut du capitaine Sam Cane dont le carton jaune a été transformé en rouge par les assistants de l'arbitre Wayne Barnes (28e). Mo'unga se chargeait cependant de ramener le score à 6-12 juste avant la mi-temps.

En seconde période et malgré leur infériorité numérique, les All Blacks tenaient le choc et revenaient à un point des Springboks avec un essai de Bauden Barrett, le premier du match (58e, 11-12). La fin de match s'annonçait folle entre les deux équipes qui se rendaient coup pour coup et avec le carton jaune de Cheslin Kolbe qui remettait le nombre de joueurs à 14 partout sur le terrain (74e). Mais les Boks réussissaient à contrôler le jeu dans les derniers instants avec une mêlée rondement menée qui leur offrait un titre historique.