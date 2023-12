L'Allemagne bat l'Inde 4-3 dans le groupe des Belges, en tête de la poule C

Avec le succès 4-3 de l'Allemagne sur l'Inde, jeudi, lors de la 2e journée du groupe C, il faudrait une défaite des Young Red Panthers par plus de deux buts d'écart samedi face à l'Inde pour que la Belgique ne termine pas 1ère de sa poule à la Coupe du monde féminine juniors de hockey, qui se dispute actuellement au Chili. Victorieuse de ces deux premières rencontres (6-0 sur l'Allemagne et 8-0 face au Canada), la Belgique, avec 6 points (et +14 en différence de buts), pour 3 unités à l'Inde (+11) et à l'Allemagne (-5), sauf immense catastrophe, a quasi sa qualification pour les quarts de finale en poche, réservée aux deux premiers du groupe.