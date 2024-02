L'Allemagne décroche un 17e titre européen en battant la Pologne 5-2 en finale

L'Allemagne (FIH-6) a remporté son 17e titre de championne d'Europe de hockey en salle chez les messieurs, dimanche au Sportoase de Louvain. Les tombeurs de la Belgique en demi-finales ont battu la Pologne (FIH-12) 5-2 (mi-temps: 2-1). Ils décrochent leur 20e médaille en 21 éditions (17 en or, 2 en argent et 1 en bronze). Plus tôt dans l'après-midi, la Belgique a décroché le bronze en battant l'Autriche 7-6.

Les buts allemands ont été signés par le capitaine Paul Doesch (14e pc et 27e ps), Elian Mazkour (20e et 25e) et Henrik Mertgens (31e). La Pologne a adouci la marque via Gracjan Jarzynski (20e) et Patryk Pawlak (22e).

Depuis la création de la compétition continentale en 1974, les Allemands n'ont laissé s'échapper le trophée qu'à 4 reprises, en 2008, 2010, 2018 et 2022 lorsque l'Autriche avait décroché sa 3e couronne européenne. C'est contre les Autrichiens que la Belgique a elle obtenu le bronze, battant les N.1 mondiaux et champions du monde en titre par 7-6 en petite finale. C'est la 3e médaille de la Belgique après l'argent conquis en 1976 à Arnhem aux Pays-Bas et plus récemment en 2018 à Anvers.