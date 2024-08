L'Allemagne remporte le relais mixte de triathlon au sprint

Au terme des quatre relais composés de 300 m de natation, 5,8 km dé vélo et 1,8 km de course à pied, Laura Lindemann a remporté le sprint à trois et conclu le travail de ses partenaires Tim Hellwig, Lisa Tertsch et Lasse Luehrs en 1h25:39.

Beth Potter a échoué à 1 secondes pour la Grande-Bretagne qui avait remporté l'or à Tokyo. Alex Yee, Georgia Taylor-Brown et , Samuel Dickinson étaient les trois premiers relayeurs britanniques.