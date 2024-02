L'Allemagne sacrée pour la 17e fois championne d'Europe de hockey en salle chez les dames

Après ses messieurs le week-end dernier à Louvain, l'Allemagne avec son équipe féminine a également remporté un 17e titre de championne d'Europe de hockey en salle, dimanche dans son Horst-Korber-Sportzentrum de Berlin. Et comme en Belgique, la finale l'opposait à la Pologne, classée 13e nation mondiale chez les dames, que les tenantes du titre ont battue sur le fil 3-2.

La décision est tombée à la dernière seconde de la partie, sur un pc transformé par Laura Saenger, alors que le score était de 2-2.

Depuis la création de la compétition en 1974, les Allemandes ont été médaillées à 20 reprises (17 x or, 2 x argent et 1 x bronze), ne laissant échapper la médaille qu'à deux reprises, en 2016 et 2020. Les Polonaises, qui alignait un noyau venant de décrocher le bronze à la 1re Coupe du monde de hockey à 5, à Oman, disputaient elles leur 2e finale continentale, après celle perdue devant les Pays-Bas, en 2016 à Minsk.