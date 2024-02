L'Allemand David Storl, double champion du monde du lancer du poids, s'arrête à 33 ans

David Storl fut le plus jeune champion du monde, en 2011, à l'âge de 21 ans. L'Allemand fut encore titré en 2013 et a décroché la médaille d'argent aux Mondiaux de 2015. Il a été aussi trois fois champion d'Europe, en 2012, 2014 et 2016. Sa vitrine s'orne de 15 médailles internationales dont une en argent décrochée aux Jeux Olympiques de 2012 à Londres.

David Storl est resté sur la touche ces 20 derniers mois en raison de problème dans le bas du dos.