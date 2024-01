L'Allemand Strasser remporte le slalom de Kitzbühel, Marchant enfourche dans la 2e manche

La piste glacée du slalom de la Ganslern de Kitzbühel a souri dimanche à Linus Strasser. L'Allemand a comblé les 40/100e de retard concédé dans la première manche, qu'il a terminée en 4e position, en signant le meilleur chrono sur le second tracé. Au final, s'impose avec 14/100e d'avance sur le Suédois Kristoffer Jakobsen, dossard 20, qui avait créé la surprise en allumant le vert à l'arrivée de la première manche. Le Suisse Daniel Yule, vainqueur en 2021 et 2023, a complété le podium à 20/100e.

Armand Marchant, 16e de la première manche, a enfourché une porte dans la seconde et été disqualifié après l'arrivée. Le Thimistérien n'ajoute donc aucun point aux 13 unités de sa 18e place au slalom de Madonna di Campiglio le 22 décembre. Son meilleur résultat en carrière en Coupe du monde reste une 5e place dans le slalom de Zagreb en janvier 2020.

L'Autrichien Manuel Feller, vainqueur de trois des quatre premiers slaloms de la saison et dossard rouge de la discipline, a dû se contenter de la 4e place à 79/100e. Il reste leader de la Coupe du monde de slalom grâce à ses 395 points (sur 500 possibles). Strasser gagne sept places et se retrouve 2e (208), le Norvégien Atle Lie McGrath recule à la 3e place (192).

Au classement général de la Coupe du monde, le Suisse Marco Odermatt, absent ce dimanche, conserve sa première place. Il totalise 1156 points et devance le Français Cyprien Sarrazin, vainqueur des deux descentes de Kitzbühel, vendredi et samedi, qui en possède 660. L'Autrichien Marco Schwarz est bloqué à 464. Maes possède 48 points et recule à la 74e place. Marchant est 104e (13).