L'Américain Alex Zampier est le nouveau coach de Liège

"Avec son habilité en communication et en développement des compétences, nous sommes confiants et impatients d'écrire avec lui, cette nouvelle page du livre de notre club", souligne le club sur sa page facebook.

Âgé de 34 ans, originaire de Greenbusch (NY), Zampier a joué comme meneur de jeu à l'Université de Yale et en Argentine. Mais c'est en NBA chez les Utah Jazz, les Phœnix Suns et les Detroit Pistons qu'il a fait ses armes en tant que coach adjoint.

"Je me sens extrêmement chanceux d'avoir eu l'opportunité de rejoindre Liège. Ils étaient un groupe passionnant l'année dernière et je cherche à construire sur cette base. M. Cambo a été extrêmement sympathique tout au long du processus et je suis ravi de contribuer à faire avancer sa vision."