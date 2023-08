L'Américain Ryan Crouser conserve l'or au poids en frôlant son record du monde

Crouser, 30 ans, double champion olympique en titre et détenteur du record du monde de la spécialité avec 23m56, a lancé à 23m51 à son sixième et dernier essai pour devancer largement l'inattendu italien Leonardo Fabbri (22m34) et un autre Américain déjà double champion du monde (2015 et 2019), Joe Kovacs (22m12).

Jamais personne n'avait lancé aussi loin que Crouser lors de Mondiaux.