L'Anglais Luke Donald restera le capitaine de l'Europe en 2025

Luke Donald sera à nouveau le capitaine de l'Europe lors de la 45e édition de la Ryder Cup de golf qui se jouera en septembre 2025 à Bethpage Black dans l'état de New York. La décision a été annoncée mercredi par Ryder Cup Europe.

Les joueurs européens l'ont immédiatement exhorté à rompre avec la tradition et à rester à la tête de l'équipe pour une deuxième édition consécutive.

Donald est le premier capitaine européen à être reconduit dans ses fonctions depuis que Bernard Gallacher a assumé ce rôle en 1991, 1993 et 1995. Il tentera de devenir le deuxième capitaine, après Tony Jacklin en 1985 et 1987, à s'imposer à domicile et à l'extérieur.

"Je suis ravi et honoré d'avoir la chance de diriger à nouveau l'équipe européenne lors de la Ryder Cup", a déclaré Donald, qui avait été initialement nommé pour l'édition 2023 après le limogeage d'Henrik Stenson qui avait rejoint le LIV Golf.

Nicolas Colsaerts était l'un des co-capitaines de Donald cette année dans la capitale italienne.