L'Angleterre bat l'Argentine 23-26 et prend la 3e place

La finale opposera l'Afrique du Sud, tenante du titre, à la Nouvelle-Zélande samedi au Stade de France. Les Springboks, sacrés en 1995, 2007 et 2019, et les All Blacks, titrés en 1987, 2011 et 2015, partagent le record de victoires en Coupe du monde avec trois trophées chacun. Le champion du monde 2023 deviendra donc la première équipe titrée à quatre reprises en Coupe du monde depuis la création de l'épreuve en 1987.