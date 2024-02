L'Angleterre commence par une difficile victoire en Italie

L'Angleterre s'est difficilement imposée 24-27 en Italie lors de la première journée du tournoi des Six Nations de rugby, samedi, à Rome.

Le XV de la Rose prenait l'avantage après un essai d'Alexa Mitchell (44e), transformé par Ford. Deux nouvelles pénalités de Ford permettaient aux Anglais de prendre le large (17-27). En fin de match, un essai de Monty Ioane transformé par Paolo Garbisi (85e) scellait le score à 24-27 et permettait aux Italiens de prendre le bonus défensif.

Les Italiens, dirigés pour la première fois par le nouveau sélectionneur, l'Argentin Gonzalo Quesada, menaient 17-14 à la pause, grâce aux essais d'Alessandro Garbisi (10e) et Tommaso Allan (25e), tous deux transformés ensuite par Allan, auteur aussi d'une pénalité. Les Anglais restaient dans le match grâce à un essai d'Elliot Daly (19e) et aux trois pénalités converties par George Ford.

Samedi, le Six Nations s'était ouvert par la victoire 17-38 de l'Irlande en France. Tenants du titre, les Irlandais ont obtenu le bonus offensif et comptent 5 points. L'Angleterre suit avec 4 points, devant l'Italie (1) et la France (0).

Le duel entre le pays de Galles et l'Ecosse, à 17h45, conclura cette première journée.