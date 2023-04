"L'argent serait une déception pour Matthias Casse", d'après son coach Udo Quellmalz

La sélection belge se rendra avec ambition aux Mondiaux de judo organisés à Doha, au Qatar, du 7 au 14 mai. Après son titre en 2021 et une deuxième place en 2022, Mathias Casse en sera la figure de proue. "Matthias est tellement professionnel et ambitieux que l'argent serait une déception pour lui", a expliqué son entraîneur Udo Quellmalz.

Ancien champion olympique de judo, Udo Quellmalz va affronter ses premiers Mondiaux depuis son arrivée en août dernier à la tête de Judo Vlaanderen. "La gestion de la pression est très importante, en tournoi", a-t-il expliqué. '"Tout le monde a sa propre routine, mais le plus important est de ne pas trop s'en préoccuper, de bien s'entraîner et se concentrer sur soi-même."

Matthias Casse (-81 kg) et Toma Nikiforov (-100 kg), en tant que combattants expérimentés au plus haut niveau, seront les porte-drapeaux de la sélection. Karel Foubert (-90 kg) pourrait également créer la surprise, selon Quellmalz. "Ce sont ses premiers Mondaux, mais c'est un gars grand et fort avec un bon uchi-mata."

Ellen Salens (-48 kg) et Amber Ryheul (-52 kg) seront elles les représentantes de Judo Vlaanderen chez les dames. "Elles sont également très fortes. Surtout Amber, avec son travail au sol", a commenté le coach. "Elles ne font évidemment pas partie des favoris comme Matthias et Toma, mais nous pouvons aussi atteindre quelque chose dans les autres catégories."