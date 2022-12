Larissa Pauluis 9e en Coupe du monde de dressage freestyle

(Belga) La championne de Belgique Larissa Pauluis, en selle sur Flambeau, s'est classée neuvième de la manche de Coupe du monde de dressage freestyle disputée durant le jumping de Malines, jeudi. La Néerlandaise Dinja Van Liere l'a emporté.

Dinja Van Liere et sa monture Hermes N.O.P ont obtenu un score de 85,815 pour-cent. Une autre néerlandaise, Emmelie Scholtens, sur Desperado, a pris la deuxième place avec 83,865 pour-cent. La championne du monde britannique Charlotte Fry, sur Everdale, a complété le podium avec 83,725 pour-cent. Pauluis et Flambeau ont terminé 9e avec 75,500 pour-cent. Pauluis se montre optimiste pour l'avenir après cette épreuve à Malines. "Flambeau ne s'est jamais senti aussi bien qu'ici à Malines", a-t-elle expliqué. "Sa prestation méritait plus que 75,500 pour-cent. Notre record personnel est de 78 pour-cent. Mais le jury était avare avec les points. Je vois un 2023 prometteur. Peut-être pourrons-nous réduire l'écart avec le top mondial. Je vois cela se produire à l'Euro. Les qualifications olympiques pour Paris restent évidemment l'objectif principal." (Belga)