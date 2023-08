L'arrogance néerlandaise n'émeut pas les Panthers, assure Charlotte Englebert

Les Panthers ont dû puiser loin dans leurs réserves physiques pour défendre avec un tel acharnement depuis le début du tournoi, mais ça n'inquiète pas la Namuroise. "À ce stade, ça n'a plus beaucoup d'importance, on va juste jouer avec notre coeur et donner tout ce qu'il nous reste."

Si la défense a été irréprochable sur les quatre matchs, les Belges savent qu'elles devront faire mieux dans la moitié de terrain adverse pour être couronnées championnes d'Europe. "On doit s'améliorer à la conclusion. Encore face aux Allemandes, on aurait pu marquer quelques goals de plus et ainsi plier le match. Le réalisme offensif sera un élément crucial samedi", relève la future joueuse de Den Bosch.

Les déclarations dénigrantes du coach néerlandais Paul van Ass vis-à-vis des Panthers n'ont pas échappé à la meneuse de jeu. "Ça m'étonnerait qu'elles soient aussi sûres d'elles qu'il le laisse entendre", balaye Charlotte Englebert. "Elles ne sont probablement pas tout à fait à l'aise de nous affronter, même si on sait qu'elles montreront la même arrogance sur le terrain."