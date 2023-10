Las Vegas prend l'avantage 2 à 0 en finale sur New York

Las Vegas Aces a enlevé à domicile, mercredi, la deuxième manche de la finale WNBA, 104 à 76 (mi-temps: 52-44), et mène désormais 2 à 0 face à New York Liberty dans un duel au meilleur des cinq matches.

A'ja Wilson a inscrit 26 points - réussissant un double-double avec 15 rebonds -, Jackie Young en a rajouté 24 et Kelsey Plum 23 pour les Aces de Las Vegas où la meneuse Chelsea Gray a fini aussi avec un double-double (14 points, 11 passes décisives).

La franchise du Nevada n'est plus qu'à un succès de son deuxième titre d'affilée en ligue professionnelle américaine de basket féminin.

Du côté de New York, Jonquel Jones a terminé avec 22 points et 10 rebonds, pour 14 unités à Breanna Stewart (et 13 rebonds).

Les deux équipes se retrouvent dimanche à Brooklyn pour le troisième match. Jamais, en finale, une équipe WNBA n'est revenue d'un déficit de deux victoires à zéro pour l'emporter.

Las Vegas avait remporté le premier match 99 à 82 dimanche. En cas de récidive, Las Vegas serait la première franchise à conserver son titre depuis Los Angeles Sparks en 2001-2002.