L'Athlète européenne de l'année sera Bol, Hodgkinson ou Mahuchikh, Thiam pas finaliste

Sacrée championne olympique de l'heptathlon pour la troisième fois consécutive à Paris et également victorieuse à l'Euro, Thiam faisait partie de la première liste de dix athlètes sélectionnées par la fédération européenne. Les finalistes ont été désignées après les votes du public, des membres de la fédération, des médias et d'un panel d'experts, chaque catégorie pesant pour 25%.

Bol, lauréate en 2022 et 2023, visera un troisième trophée consécutif. La Néerlandaise a remporté notamment le titre olympique du relais 4x400m mixte, l'argent sur 4x400m et le bronze sur 400m haies aux Jeux de Paris ainsi que les titres européens du 400m haies et du 4x400m. Hodgkinson a réussi le doublé titre olympique-titre européen sur 800m. Mahuchikh aussi a été sacrée championne olympique et d'Europe du saut en hauteur, agrémentant son année du record du monde de la discipline.