Laure Résimont : "Un bel extra après notre été"

"Je pense que ce prix est un très joli extra après l'été que nous avons réalisé. Nous ne nous attendions pas vraiment à devenir championnes d'Europe. Mais notre nouveau coach (Rachid Meziane, élu Coach de l'année) avait beaucoup de confiance en nous. Nous l'avons ressenti. Ensuite, les Belgian Cats travaillent depuis des années ensemble. C'est vraiment très chouette d'avoir pu obtenir la médaille d'or", a déclaré la joueuse des Kangoeroes Malines.

Le prochain objectif est désormais de se qualifier pour les JO de Paris. Cela passera par un tournoi de qualification en février au Sportpaleis d'Anvers où on attend plus de 10.000 spectateurs en ouverture face à la nation N.1 mondiale, les États-Unis. "Je pense que c'est un rêve pour tout sportif de participer aux Jeux Olympiques et pour moi ce seraient les premiers. Dix mille billets vendus, c'est un nouveau record pour le sport féminin en Belgique, cela donne beaucoup de confiance qu'autant de gens soient présentes pour nous soutenir."