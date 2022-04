Laureus Awards - Max Verstappen et Elaine Thompson-Herah récompensés

(Belga) Le champion du monde de Formule 1 Max Verstappen et la sprinteuse jamaïcaine Elaine Thompson-Herah, triple médaillée d'or olympique, ont été sacrés lors des Laureus Awards dans les catégories sportif et sportive de l'année dimanche.

Le Néerlandais succède au joueur de tennis espagnol Rafael Nadal et surtout à son rival britannique Lewis Hamilton, qui avait remporté le prix en 2020, et avec lequel il s'est disputé le championnat du monde de F1 jusqu'au dernier Grand Prix l'an dernier. Chez les femmes, c'est aussi une joueuse de tennis qui avait été nommée en 2021: la Japonaise Naomi Osaka. Cette année, Thompson-Herah était la favorite après avoir survolé les Jeux Olympiques de Tokyo, s'imposant sur le 100 m, le 200 m et le relais 4x100 m. Les Laureus Awards sont organisés par la fondation du même nom depuis 2000. Un jury composé de "71 des plus grandes légendes du sport", selon l'organisateur, vote pour attribuer sept prix aux sportifs et sportives sélectionnés au préalable par 1.300 journalistes sportifs mondiaux. L'équipe de football italienne, victorieuse de l'Euro l'an dernier, a remporté le prix de l'Équipe de l'année. Emma Raducanu, la nouvelle star du tennis britannique, a été récompensée du prix de la Révélation de l'année. D'autres sportifs de renoms ont été honorés, comme le quarterback légendaire Tom Brady, qui a reçu un prix célébrant sa carrière. Le septuple champion du monde de MotoGP Valentino Rossi est également à l'honneur: l'Italien a gagné le prix de l'Icône du sport, quelques mois après avoir pris sa retraite. L'attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski a été récompensé du prix de la Performance exceptionnelle. Le Polonais a battu l'an passé le record du nombre de buts inscrits dans le championnat allemand détenu précédemment par Gerd Müller. (Belga)