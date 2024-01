L'Australien Matt Wearn, le mari d'Emma Plasschaert, conserve son titre

L'Australien Matt Wearn, mari de la régatière belge Emma Plasschaert, a remporté le titre de champion du monde de voile dans la classe olympique ILCA 7 (ex-Laser), le dériveur solitaire, mercredi à Adélaïde en Australie. Leader au moment d'aborder la course aux médailles qui réunissait les dix meilleurs, il a mis un point d'honneur à s'y imposer.

Wearn enlève le titre mondial avec 24 points. Il devance le Norvégien Hermann Tomasgaard (34 points) et le Britannique Michael Beckett (41 points).

Wearn, âgé de 28 ans, obtient un second titre mondial consécutif. Il est également le champion olympique de la discipline après sa victoire à Tokyo en 2021. Il était dans le passé monté à quatre reprises sur le podium mondial, sur la 3e marche en 2017, et sur la 2e en 2018, 2019 et 2020, avant de connaître la consécration.