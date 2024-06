L'Autrichien Max Kühner remporte le Grand Prix du GCT, aucun Belge n'a disputé le barrage

Max Kühner (Up Too Jacco Blue) a remporté la victoire lors de la manche du Global Champions Tour à Saint-Tropez, samedi en France. L'Autrichien a devancé le Français Simon Delestre (Cayman Jolly Jumper) et l'Espagnol Eduardo Alvarez Aznar (Rokfeller de Pleville Bois Margot) dans un barrage à 4 à la vitesse.