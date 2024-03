L'aventure continue pour Thijs De Ridder et Bilbao, qualifiés pour les demi-finales

Sèchement battus (83-64) la semaine dernière au Legia Varsovie, Thijs De Ridder et Bilbao ont totalement retourné la situation en s'imposant 81-53 à domicile ce mercredi à l'occasion de la manche retour de leur quart de finale des playoffs de la FIBA Europe Cup de basket. L'écart ainsi forgé leur permet donc de se qualifier pour les demi-finales où ils affronteront les Allemands de Chemnitz en matches aller et retour les 27 mars et 3 avril prochain