L'aviron de mer deviendra discipline olympique à partir de Los Angeles 2028

En Californie, les épreuves de beach sprint mettront sous forme de course par élimination deux équipes, en solo (m/d) ou en duo mixte. Le départ se donne à une cinquantaine de mètres de l'embarcation pour l'un des rameurs qui rejoint le bateau en courant, avant d'effectuer un slalom entre 3 bouées, puis revenir en ligne droite sur la plage. Le sprint final s'effectue à nouveau en courant pour l'un des membres de l'équipage, afin de se jeter sur le buzzer et arrêter le chronomètre.

"L'inclusion de l'aviron de mer aux JO, à travers le format des sprints de plage, devrait transformer notre sport en termes d'exposition mondiale et en rendant une forme passionnante d'aviron accessible à de nouvelles populations", a déclaré le président de la fédération internationale d'aviron, le Français Jean-Christophe Rolland. "Nous pensons que l'aviron de mer a le potentiel d'améliorer le programme olympique en se ralliant à la culture de la plage tout en conservant nos valeurs communes d'universalité, d'égalité des sexes et de durabilité, et en apportant une véritable innovation dans le sport."