Le 5.000 m, le 10.000 m et le marathon au menu olympique de Sifan Hassan

La Néerlandaise Sifan Hassan prévoit de courir les trois épreuves de fond aux Jeux Olympiques de Paris: le 5.000 m, le 10.000m et le marathon. Championne olympique en titre sur les deux premières distances, Hassan a choisi de sacrifier le 1.500 m pour ajouter le marathon à son programme. Elle en a fait l'annonce lors d'une conférence de presse, mercredi.

Sifan Hassan (31 ans) marche dans les traces d'Emil Zatopek, qui représentait la Tchécoslovaquie aux Jeux Olympiques d'Helsinki en 1952 et avait écrit l'histoire en remportant les trois épreuves de fond. Chez les dames, aucune athlète n'a jamais remporté de médaille sur la piste et sur le marathon au cours d'une même édition des JO.

Le menu olympique de Sifan Hassan sera donc encore plus gargantuesque qu'à Tokyo, où elle avait récolté le bronze sur 1.500 m, et l'or sur 5.000 m et sur 10.000 m.