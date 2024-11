"Le bateau et moi, on partage un truc à deux": le Vendée Globe 2024 s'élance avec à son bord, les efforts d'une vie

Pour vivre son aventure, Denis vend en 2018 sa société de distribution de courriers et cherche des sponsors. En effet, participer à une telle course a un coût, comme les 40 000 euros pour l’inscription, les 45 000 pour une nouvelle voile ou encore les 70 000 euros pour l’assurance du bateau.

À 57 ans, Denis Van Weynbergh se lance à l’assaut du Vendée Globe, l’Everest des mers. Ce quinquagénaire s’apprête à naviguer en solitaire pendant plus de 90 jours. Parmi les défis à relever : gérer le sommeil et la récupération. "Au départ, on va dormir beaucoup et puis se réveiller, et veiller à ce qu'il n'y ait pas de bateau dans le coin, des choses comme ça. Quand on est au milieu de l'Atlantique, on peut dormir 40 minutes ou une heure, et puis se réveiller, voir sur les écrans que tout va bien, et puis on peut se rendormir assez rapidement, ou refaire un petit réglage, ou faire quelque chose. C'est une question d'entraînement", explique-t-il.

Si son budget total est évalué à 1 million et demi d’euros, il est bien loin de certains montants affichés par des concurrents. "Ceux qui vont là pour gagner le Vendée Globe, ils sont sur du budget entre 15 et 25 millions, avec 20 à 30 personnes qui travaillent en plein. Le prix d'un bateau neuf, c'est entre 5 et 7 millions, ça dépend des bateaux. On voit qu'on n'est pas du tout dans la même gamme, si ce n'est qu'on est dans le même classement, dans la même compétition".

De l'autre côté de la frontière linguistique, Jonas Gerkens retrouve Liège, sa ville natale, avec toujours le même plaisir. À 44 ans, il vit depuis plus de 20 ans à Lorient en Bretagne. Un exode nécessaire pour fréquenter les meilleurs skippers du monde et tenter de faire sa place dans la course au large. "Pendant 10 ans, ça a été bien galère, on va dire Il faut faire ses preuves pour faire des résultats, en tout cas, et se faire repérer, que ce soit par les médias, par les sponsors, par les pouvoirs publics, etc. Et à côté de ça, on n'a pas les moyens pour s'entraîner tout le temps, donc il faut faire tous les petits boulots à côté".

Depuis, il a signé les meilleures performances belges sur la Route du Rhum et la Transat Jacques Fabre et il a suivi l’évolution des bateaux, toujours plus rapides et mieux équipés en technologie.