Le Belge Quinten Bossche sacré champion du monde de jet ski

Le Belge Quinten Bossche (27 ans) a remporté la Coupe du monde de jet-ski en Thaïlande ce week-end.

Le natif d'Ostende fait partie du top mondial dans le monde du jet ski. Mais, qu'il ait remporté ce titre mondial est tout sauf une banalité, car il y a un an et demi, il a failli perdre l'une de ses jambes après une lourde chute en Arizona (Etats-Unis). Il s'était également fracturé une cheville et un tibia.

Mais après une longue rééducation, Quinten Bossche a fait son retour et de la plus belle des manières: il a remporté les 4 courses auquel il a participé avant d'être sacré champion du monde.