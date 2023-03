Le bilan chiffré des Belges à Istanbul

DAMES

60 m: Rani Rosius, 4e en finale (7.15), Delphine Nkansa 6e en finale (7.19)

400 m: Helena Ponette 7e en 53.07 (éliminée en demi-finales), Camille Laus 12e en 53.10 (éliminées en séries)

60 m haies: Anne Zagré 12e en 8.08 (éliminée en demi-finales)

Poids: Jolien Boumkwo 15e avec 16m18 (éliminée en qualifications)

Pentathlon: Nafi Thiam, 1re en or (5.055 pts, record du monde et RDB) et Noor Vidts, 3e en bronze (4.823 points).