Le Braxgata et le Racing se replacent derrière le Léopold, toujours invaincu

Vainqueur 7-2 de son derby bruxellois face au White Star, le Léopold a encore accentué son avance en tête du championnat de division d'Honneur, dimanche au terme de la 9e journée de l'ION Hockey League. Avec 25 points, les joueurs d'Agustin Corradini comptent désormais 10 unités d'avance sur le Braxgata et le Racing, qui se sont respectivement imposés face au Victory (7-1) et au Daring (1-2), et la Gantoise. Le top 4, qui en fin de saison régulière donne accès aux play-offs pour le titre, se joue entre neuf équipes, dont huit sont séparées de 4 unités entre le Braxgata, 2e (15 pts) et le Daring, 9e (11 pts).