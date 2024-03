Le Brussels battu à Louvain, Courtrai prend sa revanche sur Den Helder

En s'imposant face au Brussels, Louvain reste en embuscade en vue d'une participation aux playoffs. Si les Bruxellois ont pris le meilleur départ et six points d'avance, Louvain a rapidement renversé la tendance grâce à Tyreke Key et Jalen Tate (19 et 18 points). Malgré les efforts de Brandon Horvath (19 points), les Louvanistes n'ont jamais plus été rejoints même s'ils ont été menacés jusqu'au bout en dépit des 20 pertes de balle bruxelloises. Louvain se rapproche ainsi à 1 point (16 contre 15) du Brussels au classement provisoire.

Toujours en Elite Silver, six jours à peine après un premier affrontement, Courtrai a pris sa revanche sur Den Helder. Accroché jusqu'au repos (37-39), les Flandriens ont ensuite laissé sur place un adversaire soudain scotché (29-7 dans le 3e quart-temps et 50-22 sur l'ensemble de la seconde période). En vedette : Jayden Gardner et Jamarius Burton (17 points chacun). Avec ce succès, Courtrai occupe la première place au classement provisoire de l'Elite Silver avec 17 points.