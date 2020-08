Le Brussels Grand Prix permet aux jeunes Carmoy et Rosius de l'illustrer

(Belga) Le Brussels Grand Prix a clôturé dimanche un long week-end athlétique en Belgique au cours duquel bon nombre d'athlètes belges ont pu s'exprimer vendredi soir à Nivelles et samedi au GP Mingels à Bruxelles.

Le Brussels Grand Prix, qui a été disputé à huis clos, était pour beaucoup une répétition en vue des championnats nationaux qui se dérouleront au Stade Roi Baudouin les 15 et 16 août. Deux jeunes espoirs ont démontré leur beau potentiel. Le sauteur en hauteur Thomas Carmoy (CRAC), 20 ans, a battu le record national espoirs (U23) en bondissant à 2m27. La sprinteuse limbourgeoise Rani Rosius (AV Toekomst), elle aussi 20 ans, a couru la ligne droite en 11.44, ce qui la place au 8e rang des performeuses belges de l'histoire sur 100 mètres. Jonathan et Dylan Borlée (RCB) ont respectivement signé 10.66 et 10.70 sur 100 mètres. Kevin Borlée, qui avait couru la veille en 10.64 au GP Mingels, était quant à lui forfait dimanche, blessé au dos. Le meilleur chrono belge a été réalisé par Robin Vanderbemden (SER) en 10.60. Dans les 200 m dames, Cynthia Bolingo, qui avait effectué sa rentrée vendredi à Nivelles après une an et demi d'arrêt sur blessure, s'est classée 3e de sa série en 23.53. Elle a également signé un temps de 11.63 sur 100 mètres, faisant mieux sur les deux distances qu'à Nivelles où elle avait couru en 11.74 et en 23.68. Chez les messieurs, on a enregistré une 2e blessure dans le clan des Borlée, quand Dylan a coupé son effort après 100 mètres à cause d'une douleur à la cuisse gauche. Le meilleur temps est revenu au Britannique Daniel Talbot en 21.00. Julien Watrin (DAMP) a réalisé le meilleur chrono des Belges en 21.10. Camille Laus (RCB) a dominé le 400 mètres en 52.55 au lendemain de son record personnel sur 200 mètres au GP Mingels (20.60). Jonathan Sacoor (OEH), qui avait battu son record du 200 m au GP Mingels (21.15), a terminé 2e du tour de piste en 46.56, son meilleur temps de la saison, derrière le Néerlandais Jochem Dobber (46.18). Sacoor, qui rentrera dès lundi aux Etats-Unis où il étudie, a mis un terme à sa campagne 2020 et ne disputera donc pas le championnat national ni le Mémorial Van Damme. Dans le 800 mètres, Renée Eykens a couru en 2:04.52 (2e), loin de son record personnel (2:00.00). Le Namurois Eliott Crestan (SMAC) s'est quant à lui imposé chez les hommes en 1:47.37. Le recordman de Belgique du 1.500 mètres, Ismael Debjani (CABW), qui s'était imposé vendredi sur la distance à Nivelles en 3:37.89, a signé un nouveau record personnel (2:18.44 pour 2:18.50) sur 1.000 mètres à Bruxelles dans une course presque totalement solitaire qu'il a considérée comme un "bon entraînement". Sur les obstacles, Anne Zagré (RESC) s'est inclinée en 13.26 sur 100 mètres haies derrière la Française Cyrena Samba-Mayela (13.19). Chez les hommes, les lauriers sont revenus à Michael Obasuyi (OEH) en 13.71 sur 110 mètres haies. (Belga)