Le Brussels obtient un sursis en Elite Silver, Anvers battu à Groningen en Elite Gold

Pour accrocher in extremis une place en playoffs, les Bruxellois sont contraints de remporter leurs deux dernières rencontres tout en espérant un faux-pas de leurs adversaires directs Malines, Louvain et Mons-Hainaut qui jouent mercredi. Conduits au succès par la paire Deroover-Horvath (11 points chacun), les Bruxellois restent encore dans la course avant d'en finir face à Feyenoord vendredi.

Alost s'est incliné de son côté à Leeuwarden (67-66) dans une rencontre sans enjeu désormais sauf pour les Néerlandais encore en position de se qualifier pour leurs playoffs nationaux.