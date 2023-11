Le Brussels renoue avec le succès face à Louvain

Pour la dernière rencontre de la 10e journée de BNXT League (la dernière des matches aller), le championnat belgo-néerlandais de Basket, le Brussels s'est imposé 79-64 dimanche face à Louvain. Après trois défaites en huit jours à peine, ce succès permet aux Bruxellois d'arrêter la série en cours et de conserver la 4e place, à égalité de points (16) avec Limburg, Courtrai et Liège.

Si les Bruxellois devaient se priver de Jelani Watson-Gayle, préservé, Louvain pour sa part ne pouvait toujours pas aligner ses deux dernières recrues Teddy Allen et Jalen Tate, le frère de Jae'Sean Tate vu à Anvers en 2019 et désormais actif aux Houston Rockets (NBA), arrivé cette semaine.

Sous l'impulsion de Cody Riley (24 points, 15 rebonds, 3 assists), les Louvanistes prenaient néanmoins un bon départ pour mener 10-14 à l'issue du premier quart. Rapidement, les Bruxellois, plus adroits et un peu plus collectifs (18 assists contre 13) réagissaient alors pour renverser le cours de la partie par l'entremise d'Alex Libert (20 pts, 7 rbds, 6 assists) et de Jordan Harris (15 pts, 9 rbds).