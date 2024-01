Le Brussels s'impose à Malines et prend seul la 4e place

C'est avec beaucoup de sérieux et de concentration que les Bruxellois ont abordé cette rencontre très importante dans l'optique de la qualification. Tranchants d'emblée, les visiteurs ont mené 3-16 après 3 minutes. Malines a alors réussi à se rapprocher à 16-21 (10e). Mais la défense bruxelloise a été intransigeante, provoquant 21 pertes de balle chez les Kangoeroes.

Dans un second quart à sens unique (10-27), le Brussels a tué quasiment la partie (repos : 26-48) sous l'impulsion de la triplette Watson-Gayle (16 points), Horvath (17 points) et Harris (15 points). L'addition est montée un instant à trente unités avant que Matthias Pallinckx (10 points) et Walter Whyte (18 points) n'atténuent légèrement la sévérité des chiffres.