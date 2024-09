Le Brussels tombe un peu trop court à Zwolle et concède sa première défaite

Le Brussels s'est incliné dimanche à Zwolle (84-81) dans le cadre de la BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket-ball. Zwolle, qui est dirigé par la coach belge Gaelle Bouzin, compte trois victoires en autant de sorties et rejoint Courtrai et Limburg en tête du classement provisoire. Le Brussels suit avec trois victoires et une défaite, à égalité avec Ostende.