Le Canada domine la France et montre ses intentions pour lancer le Mondial de basket

Le Canada a remporté une large victoire face à la France (95-65) pour son premier match dans la poule H de la Coupe du monde de basket, qui a débuté vendredi dans les îles d'Asie du Sud-Est. À Jakarta en Indonésie, les coéquipiers de Shai Gilgeous-Alexander ont dominé les Bleus tandis que d'autres rencontres se sont déroulées aux Philippines (Manille) et dans l'archipel japonais d'Okinawa, sans la Belgique qui n'aura toujours pas réussi à se qualifier pour son premier championnat du monde chez les messieurs.

'Shai' a rendu une feuille de stats noircie de 27 points, 13 rebonds et 6 assists face à un Evan Fournier à 21 points. Avec R.J. Barrett, Kelly Olynyk, Dillon Brooks, Dwight Powell et Luguentz Dort notamment, le Canada s'est présenté au Mondial avec de nombreux atouts et l'intention de se mêler à la lutte pour la victoire. Il partage désormais la tête de la poule H avec la Lettonie, qui a effacé le Liban (109-70).

La République dominicaine s'est imposée face aux Philipinnes (87-81) dans une autre affiche de la première journée, dans le groupe A. Jordan Clarkson (28 points, 7 rebonds, 7 passes) a gardé la tête hors de l'eau face à Karl-Anthony Towns (26 points, 10 rebonds) et les Dominicains, mais ces derniers prennent la tête du groupe avec l'Italie, tombeuse de l'Angola (81-67).